Osapp, carcere Aosta in balia detenuti

"Il carcere di Aosta si trova ad essere sostanzialmente in balia della popolazione detenuta in ragione delle palesi incapacità gestionali e di una gravissima carenza di organico nel personale di Polizia Penitenziaria". E' quanto dichiara l'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria dopo che un detenuto, venerdì mattina, ha forzato un cancello interno "sbattendolo addosso ad un agente e procurandogli una distorsione al polso".

Come sottolinea Leo Beneduci, segretario generale Osapp, "il carcere di Aosta risulta ancora oggi privo di un direttore titolare e di un comandante di reparto, senza che da parte dell'amministrazione vi sia stato alcun intervento volto a risolvere l'atavico problema che denunciamo da circa cinque anni. Sono queste le condizioni per cui il carcere cessa di assolvere alla propria funzione istituzionale e contribuisce ad ingenerare situazioni di reale insicurezza".