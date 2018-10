Brignone seconda in gigante donne Soelden

Subito un lampo Italia nella gara che inaugura la stagione di coppa del mondo di sci.

Federica Brignone è seconda nel gigante a Soelden con il tempo di 2'00"86. Ha vinto la francese Tessa Worley in 2'00"51, terza la statunitense Mikaela Shiffrin (2'01"45). Per l'Italia in classifica c'è poi solo Irene Curtoni, 22/a a 2'04"96. Domani a Soelden è in programma lo slalom gigante uomini.