Bcc Vda in Gruppo cassa centrale banca

L'assemblea dei soci della Banca di credito cooperativo valdostana ha approvato all'unanimità l'ultimo atto necessario per l'adesione al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Italiano spa. Gli oltre 1.000 votanti hanno dato il via libera alle modifiche statutarie richieste dalla legge per entrare a far parte del Gruppo, che diventerà operativo a partire dal primo gennaio 2019.

"Questo - ha dichiarato Davide Ferré, presidente della Bcc Valdostana - è un momento storico: si tratta di un passaggio fondamentale per la vita della Banca, una vita lunga ormai quasi 40 anni. Questa riforma è per noi un'opportunità di consolidarci, entrando a far parte di un sistema di garanzie incrociate, mantenendo la nostra identità e il nostro radicamento".