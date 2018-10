Stage alla Cas per 42 studenti

(ANSA) - AOSTA, 26 OTT - Sono stati 42 gli studenti dei licei scientifico ed economico-sociale di Aosta a svolgere nello stabilimento della Cogne acciai speciali di Aosta l'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Si tratta per l'azienda della seconda attività di questo tipo dopo quella della scorsa primavera. Il percorso è stato avviato nel mese di settembre con una sessione di 24 ore alla quale hanno preso parte congiuntamente tutti gli studenti. La seconda fase si è svolta dal 15 al 26 ottobre e si è conclusa oggi, dopo 60 ore di stage.

In queste due settimane gli studenti sono stati assegnati ai vari servizi aziendali dove hanno cominciato a cimentarsi nel mondo del lavoro.

"I tredici percorsi che abbiamo individuato in azienda - ha spiegato l'amministratore delegato Monica Pirovano - sono stati pensati per consentire ai ragazzi di acquisire, in un momento cruciale del loro percorso formativo, una migliore percezione del mondo del lavoro e a capire quali siano i loro interessi, le loro attitudini e le loro predisposizioni".