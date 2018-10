Casinò, oggi vertice urgente in Regione

L'assessore regionale al bilancio e finanze Stefano Aggravi ha convocato per le 12 di oggi a palazzo regionale un vertice urgente sulla crisi del Casinò di Saint-Vincent a cui parteciperanno i componenti del nuovo consiglio di amministrazione e i capi gruppo. Argomento della riunione - secondo quanto si è appreso - sarà la "grave" situazione economico-finanziaria della casa da gioco riscontrata dalla nuova governance nel corso della ricognizione effettuata negli ultimi giorni. Nell'incontro potrebbero già essere prospettate alcune proposte tecniche riguardanti l'impasse finanziaria dell'azienda.

Cda valuta ipotesi concordato preventivo in continuità - Il concordato preventivo in continuità è una delle soluzioni valutate dal nuovo cda per il risanamento della casa da gioco di Saint-Vincent. Secondo quanto si è appreso, la procedura concorsuale prevista dal diritto fallimentare sarà presentata ai capi gruppo del Consiglio Valle. Tale soluzione permetterebbe di elaborare (con l'ausilio di un esperto in legge fallimentare) un piano di risanamento - principalmente attraverso interventi sul costo del lavoro - da portare in Tribunale. A decidere sul ricorso al concordato dovrà essere l'assemblea dei soci, chiamata anche ad approvare il bilancio 2017 che chiude con un disavanzo di circa 21 milioni di euro.