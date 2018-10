Auto contro spartitraffico,muore sull'A5

Un 64enne è morto in un incidente sull'autostrada A5 Torino-Aosta. La vittima è Roberto Maino, viveva a Sarre, in provincia di Aosta. Era al volante di una Fiat Panda, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che, dopo lo svincolo di Pavone Canavese-Ivrea, si è schiantato contro uno spartitraffico a bordo strada. L'auto è finita nel prato e, per estrarre il 64enne dalle lamiere, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei medici e degli infermieri del 118.

La polizia stradale di Torino sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e di capire se l'uomo è stato colto da un malore.