Area megalitica diventa palcoscenico

(ANSA) - AOSTA, 25 OTT - Settimana teatrale per l'Area megalitica è il titolo dell'iniziativa organizzata dalla Soprintendenza ai beni culturali della Regione in sinergia con la compagnia Replicante teatro per promuovere e valorizzare il parco archeologico di Saint-Martin de Corléans di Aosta. Gli eventi che spaziano dalle matinée destinate alle scuole, agli incontri letterari pomeridiani e alle serate teatrali, debuttano il primo novembre per concludersi mercoledì 7. Per tutta la settimana il sito sarà visitabile gratuitamente.

"Il progetto mette in campo risorse umane e professionali non indifferenti e ha l'obiettivo di promuovere un sito unico in Europa nel quale sono raccontati ben 6.200 anni di storia", ha sottolineato Gaetano De Gattis della Soprintendenza. Per l'iniziativa sono stati necessari un anno di progettazione e un mese di allestimenti. "Il teatro offre chiavi di lettura delle realtà e può aiutare a meglio comprendere quest'area così magica e misteriosa", ha aggiunto l'assessore alla Cultura Paolo Sammaritani.