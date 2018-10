Arco Augusto illuminato di verde contro ictus

(ANSA) - AOSTA, 25 OTT - L'Arco di Augusto ad Aosta sarà illuminato di verde sabato 27 e domenica 28 ottobre prossimi per celebrare la Giornata mondiale contro l'ictus celebrale, a cui la Valle d'Aosta aderisce. L'iniziativa è promossa dagli assessorati regionali della cultura e della sanità, in collaborazione con l'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale (Alice vda onlus). "Anche la prevenzione può essere declinata in cultura: l'Arco d'Augusto illuminato di verde è un segnale di sostegno ad Alice onlus, nell'opera di esercitare la cultura della prevenzione e come gesto simbolico per tenere alta l'attenzione sul tema", commenta l'assessore alla cultura, Paolo Sammaritani. "La prevenzione delle malattie come l'ictus - aggiunge l'assessora Chantal Certan - richiede una soglia di attenzione molto elevata e la scelta, che nella Regione sta diventando una prassi, di illuminare i beni del patrimonio culturale valdostano, per sensibilizzare i cittadini, permette di alzare il livello di attenzione su questa patologia".