Tripodi (M5s), solidarietà a Rini

"Esprimo tutta la mia solidarietà verso la collega in Regione Emily Rini. Le dichiarazioni fatte palesano ora più che mai quanto le donne si trovino ancora ad avere una condizione di svantaggio rispetto agli uomini determinando così un rischio di esclusione sociale. Ad un uomo nessuno si sarebbe mai sognato di pronunciare parole come "meglio che vada a spingere una carrozzina". Lo scrive su Facebook la deputata del M5s Elisa Tripodi a proposito delle dichiarazioni attribuite da alcuni organi di stampa a un componente del Conseil fédéral dell'Union valdotaine.

"È grazie al coraggio delle donne - prosegue la parlamentare valdostana - se ora ci troviamo ad avere diritti che fino a pochi anni fa ci erano negati, è grazie alla forza delle madri che continuiamo a crescere e a farci strada nella vita professionale sempre scontrandoci nelle avversità dei pregiudizi. A lei va tutta la mia comprensione , vittima anche io di pregiudizi dopo la mia elezione per essere donna, una donna con origini del Sud".