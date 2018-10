Lavevaz, da Proment nè odio nè sessismo

"Non c'era nulla di sessista o concetti 'pieni di odio e cattiveria' nelle parole di Laurette Proment, ma solo una riflessione di opportunità politica". Lo scrive, in una nota, il presidente dell'Union valdotaine, Erik Lavevaz, all'indomani della polemica sollevata dalla consigliera regionale Emily Rini.

"Ognuno è responsabile di quello che dice ma solo se questo viene riportato in maniera corretta" ha aggiunto, precisando: "Laurette Proment durante il Conseil Fédéral ha fatto un intervento sulla situazione attuale a Palazzo Regionale, sottolineando l'inopportunità politica di una costituenda nuova maggioranza intorno all'Uv che veda protagonista, con cariche di governo, chi ha utilizzato il nostro Movimento per essere eletta, lasciandolo e rilegandolo all'opposizione ancora prima dell'apertura del Consiglio Valle. Per evidenziare poi come, secondo il suo punto di vista, Emily Rini dovesse fare un passo indietro ha usato un accostamento al ruolo di mamma della consigliera, peraltro in maniera delicata".