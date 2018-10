Bozza ddl bilancio chiede 123 mln a Vda

In base ad una bozza della legge Finanziaria statale, circolata in queste ore, la Regione autonoma Valle d'Aosta dovrebbe versare 123 milioni per il 2019, 103 nel 2020 e 103 nel 2021 nelle casse dello Stato. "E' una tabella - spiega l'assessore regionale alle finanze, Stefano Aggravi - che tiene conto degli importi sulla legge vigente.

Queste cifre subiranno delle modifiche una volta raggiunto un accordo con lo Stato, che non poteva fare altro che inserire queste cifre nella bozza". Per il senatore Albert Laniéce "se la bozza fosse confermata per noi sarebbe peggiorativo, messo così preoccupa molto, ma per un giudizio occorre attendere la versione definitiva della legge finanziaria".