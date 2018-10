Saison Culturelle,da Cuccarini a Bersani

Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, Edoardo Bennato, Marco Paolini, Alice, Cristina Donà, il violinista cinese Ziyu He, Alessio Boni, la Parsons dance, Violante Placido e Paolo Ruffini, Fatoumata Diawara, Vanessa Tagliabue Yorke, Omar Sosa e Yilian Canizares, la pianista Mariangela Vacatello, Federico Buffa, gli Acrobati Sonics, Gino Paoli, Samuele Bersani: sono loro i principali protagonisti dell'edizione 2018 della Saison culturelle, la rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Valle d'Aosta.

Il cartellone - musica, teatro, danza, cinema - si aprirà il 10 novembre con lo spettacolo teatrale "Non mi hai più detto ti amo" con la Cuccarini e Ingrassia e si chiuderà a maggio. Per quanto riguarda gli artisti locali si esibiranno l'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste, il collettivo di Patoué eun Mezeucca, l'Orchestre du Conservatoire de la Vallée d'Aoste e della SfomOrchestra.

"Innovazione nella tradizione e attenzione all'identità storico-culturale, per un'offerta complessiva di eventi in grado di soddisfare ogni esigenza: sono questi - spiega l'assessore regionale all'istruzione, i tratti salienti della Saison. Tante proposte diverse in dialogo con il pubblico e con il territorio, che cercano di intercettare gusti e tendenze. Credo che questo sia fare cultura: cercare vie nuove che arricchiscano la mente e il cuore dei cittadini".