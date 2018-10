Super-anziano, prevenzione e tecnologia

(ANSA) - SAINT VINCENT (AOSTA), 21 OTT - Il felice allungamento della vita ha portato a una categoria nuova e forse non così conosciuta, il 'super-anziano': sono i milioni di pazienti della quarta età che hanno superato gli 80 anni e a volte raggiunto e passato i 90. Presentano una cosiddetta 'comorbidità', cioè la presenza di più patologie che possono creare non pochi problemi per l'interazione fra farmaci e terapie diversi. Ma, può apparire sorprendente, vi sono ancora spazi di prevenzione oltre alla necessità di cure altamente specializzate e l'utilizzo di dispositivi portatili per poter intervenire tempestivamente.

Sono stati questi i temi al centro del settimo congresso 'Le giornate cardiologiche', una tre giorni intitolata 'Salute e Sanità: due storie completamente differenti', organizzata dalla Fondazione Iseni di Malpensa a Saint Vincent a cui hanno preso parte circa 300 specialisti.