Calpestata da mucca, grave allevatrice valdostana

Un'allevatrice di Doues (Aosta), Ines Savoretti, 51 anni, è ricoverata in prognosi riservata all'Ospedale Parini di Aosta dopo essere stata urtata e successivamente calpestata da una bovina. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi nell'arena Croix Noire a Saint-Christophe, alle porte del capoluogo regionale, durante la finale regionale della Bataille de Reines, il tradizionale combattimento non cruento tra bovine che si svolge in Valle d'Aosta e in molte regioni alpine.