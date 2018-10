Uvp, rinata convergenza tra autonomisti

"Soddisfazione" per una "rinata convergenza tra le forze e sensibilità autonomiste, finalizzata a definire una linea programmatica seria per uscire dall'immobilismo nel quale l'attuale conduzione ci ha obbligati e per dare le risposte che i valdostani attendono a seguito del crollo e del fallimento politico amministrativo del Governo Spelgatti": è quanto scrive il Conseil de direction dell'Uvp, sottolineando che "il dibattito di questi due giorni di Consiglio ha mostrato inequivocabilmente come la maggioranza a trazione leghista non solo non esista più, ma non abbia prodotto alcunché di saliente". "Oggi l'Uvp - si legge in una nota - non può non ribadire con forza le motivazioni che ad avvio legislatura convinsero a non partecipare a questo progetto e ricordare come già allora chiedemmo con forza il dialogo tra le varie sensibilità appartenenti al fronte autonomista che favorisse la nascita di un progetto politico solido, duraturo e condiviso, aperto al cambiamento ma con matrice e valori comuni".