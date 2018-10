Maltempo estate 2017, al via rimborsi

(ANSA) - AOSTA, 19 OTT - Sono state approvate oggi dalla giunta regionale le regole tecniche per i rimborsi dei danni causati dall'ondata di maltempo che aveva colpito alcune zone della Valle d'Aosta tra il 30 luglio e l'8 settembre del 2017. I contributi riguarderanno il ripristino del patrimonio privato nei comuni di Antey-Saint-André, Bionaz, Brissogne, Brusson, Courmayeur, Morgex, Ollomont, Oyace, Pollein, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes -Saint-Georges, Saint-Vincent e Valtournenche.

I fondi saranno in particolare destinati alla delocalizzazione degli immobili distrutti o danneggiati e dichiarato inagibile (contributo 50%), al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte (contributo 80%) e acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili (contributo 80%).