Chatrian e Marquis per presidenza Vda

I consiglieri Albert Chatrian (Alpe) e Pierluigi Marquis (Stella alpina-Pnv) sono in "pole position" per ricoprire l'incarico di presidente della Regione nella "nuova" maggioranza di forze autonomiste, che sta cercando di formarsi al posto di quella attuale a guida leghista.

A farne parte saranno - oltre a Alpe e Stella alpina-Pnv - anche Union valdotaine, Union valdotaine progressiste e la consigliera Emily Rini (gruppo Misto), per un totale di 18 consiglieri su 35. La formalizzazione del nuovo assetto politico - secondo quanto appreso dall'ANSA - avverrà nei prossimi giorni. Nell'ambito della nuova Giunta verrà anche ricostituito l'assessorato alle attività produttive.

Nel frattempo alcune forze - Uv e Uvp in primis - sono impegnate nella predisposizione di un progetto politico che possa dare "garanzie" di stabilità per il futuro alla nuova maggioranza a trazione autonomista.