Terzo titolo mondiale di braccio di ferro per l'aostano Ermes Paganin: a Antalya, in Turchia, ha conquistato il titolo nella categoria Gran Master 90 chilogrammi al 40/o World Championship of Armwrestling. In finale ha sconfitto lo statunitense Scott Wynn, terzo lo statunitense Mark Owen. Paganin aveva già vinto il titolo in Lituania e in Malesia.