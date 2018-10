Spelgatti su Paritetica,grave non nomina

(ANSA) - AOSTA, 18 OTT - "E' gravissimo, è indecente che sono vari Consigli che la nomina della Commissione paritetica viene rinviata. E' un organo fondamentale. Lo Stato ci chiede come mai non viene nominata". Lo ha detto in aula il presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, commentando il rinvio della nomina della Commissione Paritetica e aggiungendo: "All'interno della maggioranza occorre assumersi la responsabilità della mancata nomina, è una manovra politica. I nomi sono già stati concordati e sono professionalità altissime.

Sottolinea la irresponsabilità di parte di questa maggioranza che non lavora per i valdostani e non tutela gli interessi dei valdostani".