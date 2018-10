Spelgatti, in aula processo ad assessore

"Il rispetto per le Istituzioni deve essere conquistato. In questi tre mesi abbiamo dato un pessimo esempio. Abbiamo vissuto in trincea. In quest'aula sono accadute cose gravissime, c'è stato un processo ad un assessore e ai dirigenti, questo è stato un atto contro le Istituzioni". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, ha risposto al "richiamo" da parte del presidente dell'Assemblea valdostana.

"Passata la questione Casinò - ha aggiunto - pensavo si potesse lavorare proficuamente per la comunità. La maggioranza è stata inquinata dalla casa da gioco. Non abbiamo mai avuto la possibilità di lavorare". Secondo Spelgatti, "vogliono impedirci di cambiare, addossando le colpe alla Presidenza della Regione e alla Lega: invito a fare la mozione di sfiducia e a buttarci giù quantomeno per sbloccare questo stallo, costruendo una maggioranza alternativa". "L'unica cosa seria - ha concluso - è rassegnare le dimissioni".