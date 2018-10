Scontro auto-Ape, grave 78enne

Un uomo di 78 anni di Donnas ferito in modo grave e un'aostana trentenne in condizioni non preoccupanti: e' il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 7. Per cause al vaglio dei carabinieri si sono scontrate un'auto e un motocarro Ape in via Roma a Donnas.

L'anziano ha riportato un politrauma ed e' stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. La donna e' ancora sottoposta alle visite. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Parini. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco.

Incidenti stradali: scontro dopo tamponamento camion e Ape - in base ai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent, l'Ape condotta dal settantottenne di Donnas procedeva in direzione di Pont-Saint-Martin quando è stata tamponata da un camion. Dopo l'urto, il motocarro ha invaso la corsia opposta, dove è avvenuto lo scontro con l'auto - su cui viaggiava la trentenne di Aosta - che proveniva dal senso opposto.