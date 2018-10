Al via interventi forestazione, 2,9 mln

(ANSA) - AOSTA, 15 OTT - Via libera da parte della Giunta regionale al piano degli interventi su beni di proprietà regionale nel settore della forestazione per il 2018, attuato mediante affidamento in appalto a imprese private. Lo stanziamento è di 2,9 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di euro per le sistemazioni montane, 550 mila euro per la forestazione e la sentieristica e 1 milione di euro per il settore flora, fauna, caccia e pesca. L'atto sarà ora trasmesso alla Commissione consiliare competente per il parere.