Semaine emploi, preselezionati in 180

Sono circa 180 i candidati preselezionati dai Centri per l'impiego e avviati ai colloqui con le 42 aziende del settore turistico alberghiero e della ristorazione durante la Journée des métiers du tourisme, che si è svolta nell'ambito della Semaine de l'emploi, de la formation et du Fonds social européen. Le posizioni lavorative aperte erano 120, delle quali 40 sono tutt'ora ricercate. Oltre ai servizi di preselezione del personale sono stati organizzati cinque laboratori di orientamento al mercato del lavoro regionale, ai quali hanno partecipato 135 persone.

Nel corso della settimana, comunica il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, sono state circa 600 le persone coinvolte a vario titolo nelle diverse giornate. Altre quattro imprese hanno effettuato colloqui alla Cittadella dei giovani per cercare figure come parrucchiere, personale dell'Itc, fotografi e badanti.