Mattarella per Scuola Democrazia Aosta

(ANSA) - AOSTA, 12 OTT - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ad Aosta sabato 10 novembre prossimo per partecipare alla Scuola per la Democrazia, il corso di alta formazione politica per giovani amministratori organizzato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta in collaborazione con l'associazione Italiadecide. Il Presidente Mattarella - secondo quanto ha riferito oggi il presidente del Consiglio Valle, Antonio Fosson - incontrerà i giovani partecipanti al corso di formazione secondo un programma ancora in via di definizione.