Albero di Natale 'panoramico' ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 12 OTT - Un albero di Natale sul quale salire per raggiungere la punta da cui ammirare la piazza Chanoux. E' il progetto vincente del bando lanciato dalla Chambre valdôtaine per la progettazione e l'installazione di un abete innovativo. A idearlo l'associazione temporanea d'impresa costituita da Luca Frutaz (Chenvier spa) e Paolo Venturotti (Studio tecnico Architetturatre).

L'Arbre Vert Noël - un nome per ricordare il legame con il mercatino natalizio al Teatro romano -, con i suoi 12 metri di altezza, gli ampi gradoni in abete tinti di bianco - a richiamare la neve -, le luci a led, svetterà al centro della piazza principale del capoluogo dal 22 novembre.

Per il presidente della Chambre Nicola Rosset "il progetto testimonia che in Valle d'Aosta ci sono eccellenze con capacità di fare".