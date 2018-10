Vigili fuoco Vda, sciopero il 19 ottobre

(ANSA) - AOSTA, 11 OTT - Le organizzazione sindacali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco Fp Cgil e Conapo hanno indetto lo "sciopero regionale" per venerdì 19 ottobre 2018, "giorno nel quale saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili così come stabilito dalle disposizioni di legge".

Lo comunica la presidenza della Regione. Da venerdì 19 ottobre sino alla fine del mese, "non verranno, invece, garantite tutte le attività extra orario (a titolo di esempio i corsi addetti antincendio ai sensi del dlgs 81/08 e relativi esami, addestramenti per mantenimenti delle capacità operative, servizi di vigilanza antincendio, corsi di formazione per il personale volontario)". I motivi dello sciopero sono legati alla "persistente mancanza formale degli impegni riferibili all'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro, così come articolato nella piattaforma di rivendicazione discussa e depositata nel procedimento di raffreddamento, regolarmente esperito".