Spelgatti e Aggravi domani al Mef

(ANSA) - AOSTA, 11 OTT - La presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti e l'assessore regionale al bilancio e alle finanze, Stefano Aggravi saranno domani a Roma per un "incontro tecnico non ufficiale" al Ministero dell'economia e delle finanze riguardante il contenzioso finanziario con lo Stato. La trattativa, che è ora in una fase di "discussione tecnica", riguarda complessivamente un pacchetto finanziario di circa 240 milioni di euro.

Per il prossimo 6 di novembre è fissata l'udienza della Corte costituzionale sui tre ricorsi presentati dalla Valle d'Aosta.

L'obiettivo dell'esecutivo Spelgatti è di ricomporre il contenzioso dal punto di vista tecnico-politico prima dell'esame da parte della Consulta.