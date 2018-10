Epilessia e disturbi sonno,nuovi servizi

(ANSA) - AOSTA, 11 OTT - Lo studio e la presa in carico dei pazienti affetti da epilessia e da disturbi del sonno - 13 mila i potenziali valdostani interessati - sono due tra le attività della nuova struttura di neurofisiopatologia, istituita all'interno della Struttura complessa di neurologia e stroke unit sotto la guida del dottor Giuseppe D'Alessandro. Nel presentare i Centri per la cura e la diagnosi dell'epilessia e di medicina del sonno, il commissario dell'azienda Usl Angelo Pescarmona ha parlato ''di passo verso il completamento del Piano di riorganizzazione aziendale''.

Guido Giardini, direttore dei reparti di neurologia e stroke unit, ha sottolineato come ''la medicina del sonno ha avuto sviluppi importanti negli ultimi vent'anni''.