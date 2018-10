Casting ad Aosta per serie tv canadese

(ANSA) - AOSTA, 11 OTT - Si svolgeranno venerdì 12 e sabato 13 ottobre prossimi ad Aosta i casting per la serie tv canadese 'Blood & Treasure' diretta da Stephen Boyum, Tawnia McKiernann e Michael Dinner, prodotto da 360 Degrees per conto di CBS Studios e che si girerà al Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean nella prima settimana di novembre 2018. Si cercano bambini, maschi e femmine, tra i 10 e i 12 anni, uomini e donne tra i 20 e i 50 anni. La sede dei provini è l'Hostellerie du Cheval Blanc, in via Clavalité, 20, ad Aosta. Per chi non potesse partecipare al casting, c'è la possibilità di inviare entro il 20 ottobre una mail all'indirizzo aostacasting@gmail.com allegando 2/3 foto ben visibili e recentissime, luogo di residenza o domicilio e numero di telefono.