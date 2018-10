Slot per 8 ore, Celva fissa regole gioco

(ANSA) - AOSTA, 10 OTT - Un tetto massimo di otto ore per il funzionamento delle slot machines e norme stringenti per il posizionamento delle nuove sale giochi: questi due dei punti indicati nello schema di regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco, approvato dal Consiglio di amministrazione del Celva. Il documento è ora a disposizione di tutti i Comuni valdostani per disciplinare le modalità di apertura e gestione di sale giochi e le modalità di installazione ed uso di apparecchi per giochi da intrattenimento e di abilità. Le fasce orarie in cui dovrebbe essere possibile giocare sono tre: dalle 9.30 alle 11.30, dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 24 di tutti i giorni, compresi i festivi.