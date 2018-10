Di Matteo, giusta causa? ognuno tutelerà propri diritti

"Ognuno ha fatto le sue verbalizzazioni, ha preso le sue posizioni, sicuramente le posizioni sono contrapposte, ma in maniera molto serena, ognuno farà la sua parte e tutelerà i propri diritti". Lo ha detto l'ex amministratore unico della Casinò di Saint-Vincent Giulio di Matteo, dopo la riunione dell'assemblea dei soci che nella tarda serata di ieri gli ha revocato l'incarico per 'giusta causa', nominando un consiglio di amministrazione. "Ma in questo momento - ha aggiunto - quello che più mi preme è manifestare il mio attaccamento a questa azienda". "Si è chiusa una bellissima pagina per me, una bellissima esperienza e abbiamo dato il massimo", ha spiegato Di Matteo. "Il mio auspicio è che questa azienda possa proseguire operare - ha ancora detto - e che si possa proseguire in quell'opera che faticosamente ho iniziato il 24 marzo del 2017 perché ritengo che la Regione Valle d'Aosta se lo meriti e Saint-Vincent in particolare".