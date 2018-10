Brusoni verso presidenza Casinò Vallée

(ANSA) - AOSTA, 10 OTT - Ingegnere civile di formazione, professore associato della Sda Bocconi di Milano di Practice di Government, Health and Not for Profit e presidente dell'Agenzia regionale centrale acquisti della Lombardia: questo il profilo di Manuela Brusoni, componente del nuovo consiglio di amministrazione della Saint-Vicent Resort&Casinò e indicata dalla Regione Valle d'Aosta come futura presidente dell'organismo di amministrazione. Ne fanno parte anche Sara Puglia Mueller, commercialista milanese con esperienze di consulente di diversi tribunali, di revisione contabile e di consulenza finanziaria e il commercialista Maurizio Scazzina che ha svolto numerosi incarichi anche in società di gaming ed è stato presidente del collegio sindacale di Ilva. La nomina è avvenuta nella serata di martedì, contestualmente alla revoca a Giulio Di Matteo dell'incarico di amministratore unico della società che gestisce la casa da gioco e l'annesso Grand Hotel Billia.