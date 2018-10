Due morti a Nus, perso controllo auto

C'è una perdita di controllo all'origine dell'incidente stradale avvenuto ieri sera sull'autostrada A5 e costato la vita a Carmine Cervone, di 48 anni, di Morgex (Aosta), e Adele Moramarco, di 52 anni, di Torino. I due viaggiavano in direzione di Aosta su una Fiat Punto che, 2,5 chilometri prima del casello di Nus, è uscita dalla carreggiata e ha impattato contro il guardrail laterale. Il sinistro non ha coinvolto altri veicoli. I soccorritori non hanno potuto che constatare il loro decesso. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pont-Saint-Martin, a cui sono affidati gli accertamenti.