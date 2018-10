Dissesto idrogeologico,stanziati 1,4 mln

(ANSA) - AOSTA, 9 OTT - Oltre 1,4 milioni di euro per finanziare, tramite contributi ai Comuni, lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da frane e crolli. E' questa la cifra complessiva stanziata dalla Giunta regionale e destinata a due tipologie di interventi. La prima (508 mila euro) per 14 cantieri relativi a dissesti verificatisi nella stagione invernale 2017-2018 e nella scorsa primavera. Altri 911 mila euro sono stati poi erogati per lavori programmabili che avrebbero dovuto in gran parte essere finanziati dal programma 'Italia sicura' che però non ha ancora ricevuto i finanziamenti dallo Stato. "Queste due delibere - ha spiegato l'assessore regionale alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica, Stefano Borrello - sono soltanto la prima parte di una serie di atti che finanzieranno ai comuni, da qui a fine anno, una serie di interventi di mitigazione del rischio, urgenti o prioritari, a valere su fondi regionali e la cui ammissibilità è attualmente in fase d'istruttoria tecnico-amministrativa".