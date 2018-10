Al via Settimana pianeta terra in Vda

(ANSA) - AOSTA, 9 OTT - Le miniere di Saint-Marcel e Brusson e l'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy saranno i siti valdostani che ospiteranno gli eventi della Settimana del Pianeta Terra, in programma dal 14 al 21 ottobre. Realizzata con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e delle tutela del territorio e del mare, dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale dei geologi, l'iniziativa si aprirà domenica 14 ottobre a Brusson con un'escursione geologica alla scoperta delle rocce che affiorano sulla rupe di Chamousira. All'Osservatorio astronomico sono poi previste venerdì 20 e sabato 21 ottobre una visita guidata diurna con l'osservazione del Sole in laboratorio eliofisico e una notturna della volta celeste a occhio nudo e con i telescopi. Domenica 21 ottobre a Saint-Marcel si organizza una visita al sito minerario e si parlerà di cristalloterapia.