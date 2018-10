Incidenti stradali: auto fuori strada su A5, due morti

Due persone sono morte nella serata di oggi in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A5, in direzione Aosta, in prossimità dell'uscita di Nus. Le vittime sono un uomo di 48 anni, residente in alta Valle d'Aosta, e una donna di 53 anni di Torino. Per cause ancora da chiarire, l'auto su cui viaggiavano ha sbandato e ha urtato violentemente il guardrail. La dinamica è in fase di definizione da parte della polizia stradale che sta operando sul posto. Sono intervenuti anche il 118 e il gruppo taglio dei vigili del fuoco.