Cogne Acciai Speciali lascia Confindustria

Dal 2019 la Cogne Acciai Speciali - la più grande azienda privata attiva in Valle d'Aosta - lascerà Confindustria. La notizia è riportata dal settimanale La Vallée Notizie. La decisione - secondo quanto si è appreso - "è stata assunta in quanto l'impostazione del nuovo corso dell'associazione dà enfasi alle piccole imprese dimenticandosi della grande industria". La scelta, comunque, "non avrà ripercussioni sui contratti di lavoro né sulle relazioni industriali, visto che si continuerà ad applicare il contratto dei metalmeccanici e gli accordi in essere". I soldi della quota associativa - fanno sapere dalla Cogne - saranno utilizzati a sostegno di progetti formativi.