Spelgatti a allevatori, non mollate

"In questo mondo globalizzato che annienta l'identità di ogni terra voi siete degli eroi. Mi sento particolarmente vicino a voi in questo momento. Bisogna resistere e combattere. Non mollate mai perché il vostro mondo è quello da cui si può ripartire". Lo ha scandito la presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, intervenuta alla conferenza di presentazione della finale della 22a edizione del 'Trophée Ville d'Aoste - Batailles de Moudzons', in programma sabato 13 ottobre nel prato della Torre del Lebbroso ad Aosta, dove si affronteranno oltre duecento manze. Accennando alla crisi di maggioranza e alle 'difficoltà spaventose' ha aggiunto: "ora che tutto è scoppiato, si può tornare a guardare alle cose serie, alle nostre radici e alle nostre tradizioni. Siete il germe di una pianta che sta cercando di rinascere. Non mollate, non fate che quei focolai si spengano".