Incidente in moto, grave piemontese

Un motociclista piemontese di 27 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Aosta a seguito di un incidente stradale avvenuto in Val d'Ayas. Verso le 16 è caduto autonomamente nel comune di Verres, riportando un politrauma. E' stato recuperato dal 118 e trasportato con l'elicottero ad Aosta. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare. E' stato ricoverato in Rianimazione; la prognosi è riservata.