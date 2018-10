Al via prove carico su ponte La Salle

Per "integrare e aggiornare le valutazioni già acquisite, con la prova di carico effettuata nel febbraio 2015, nell'ambito della predisposizione della progettazione dei lavori di ripristino e risanamento del manufatto", sono state programmate alcune prove di carico sul cavalcavia ferroviario presente sulla strada regionale 27 di La Salle. Lo ha comunicato l'assessorato regionale delle Opere pubbliche.

L'intervento - come riferito dall'assessore Stefano Borrello - rientra nell'ambito dei controlli strutturali sui ponti e sui viadotti presenti sulle strade classificate regionali. Le prove sono finalizzate a integrare e aggiornare le valutazioni già acquisite, con la prova di carico effettuata nel febbraio 2015, nell'ambito della predisposizione della progettazione dei lavori di ripristino e risanamento del manufatto. Per consentire l'espletamento delle operazioni, la strada regionale in località Chez Borgne di La Salle sarà chiusa giovedì 11 ottobre dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.