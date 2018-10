Spaccio ad Aosta, 29 anni di carcere

Sette condanne e un patteggiamento nel processo su un giro di cocaina che, tra il 2015 e il 2016, avrebbe coinvolto soprattutto il quartiere Cogne di Aosta. Il gup Giuseppe Colazingari (pm Luca Ceccanti) ha inflitto: tre anni di reclusione e 5.000 euro di multa ai fratelli Franco (42), impresario di Pollein, e Gaetano Nicotera (47), che gestiva il bar Grifon d'Oro di via Mont Fallère - secondo le indagini hanno ceduto cocaina per 80 euro al grammo ad almeno 19 consumatori - ai fratelli Maurizio (47) e Raffaele Carboni, di Villeneuve e a Ylli Nela (31), di Morgex; sei anni e 20 mila euro al fratello, Lirim Nela (29) di La Salle (per il pm i due cedevano stupefacente anche ai Nicotera); sei anni, sei mesi e 20 mila euro a Vasil Kalia (25) di Torino, che secondo gli inquirenti forniva la droga ai fratelli Nela; due anni e 5.000 euro a Mohamed Mathlouthi (25), di Quart. Patteggiamento a un anno per Youssef Kadimi (35) di Nus e rinvio a giudizio per Fran Memaj (42) di Aosta, e Aleksander Mhillay (23) di Sarre.