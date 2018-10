Firmata ipotesi accordo Comparto Unico

E' stata sottoscritta l'ipotesi di accordo sul rinnovo contrattuale per il triennio 2016/2018 dei dipendenti del Comparto Unico della Valle d'Aosta - che raggruppa l'amministrazione regionale, gli enti locali, oltre ad alcuni enti minori - per un totale di circa 5000 dipendenti. Lo comunicano i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Savt e Fialp sottolineando che con la sottoscrizione "si va a completare il percorso che aveva preso inizio nel dicembre scorso con la firma di un primo stralcio, che prevedeva l'erogazione di un'una tantum a chiusura del periodo 2015-2016-2017, oltre all'introduzione di importanti modifiche sulle progressioni orizzontali e sul fondo unico aziendale". Dal punto di vista economico, è previsto un aumento retributivo di 85 euro medi mensili. Importante novità introdotta è il sistema di welfare aziendale, "che finalmente permetterà di creare anche per i dipendenti del Comparto Unico un fondo sanitario integrativo".