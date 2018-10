Vodafone down, problemi anche in Vda

Disagi anche in Valle d'Aosta per i clienti Vodafone: da stamane il servizio su rete mobile non funziona. Il problema riguarda sia la linea dati sia quella voce. Intanto si moltiplicano i tweet con hashtag #vodafonedown.

Anche in base al sito downdetector.it, le segnalazioni di disagi riguardano perlopiù il Nord-ovest dell'Italia. Il servizio è ripreso poco dopo le 10.