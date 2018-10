Apre Consiglio, subito scintille in aula

Subito scintille all'apertura della seduta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Lo scontro è stato provocato da un intervento del capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin, durante la discussione sulle comunicazioni del presidente dell'assemblea che aveva annunciato la convocazione di un consiglio straordinario per discutere una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Stefano Aggravi. "In quest'aula si parla di alti profili - ha detto Manfrin - ma spiace poi che non si sappia del mercimonio che avviene fuori da qui". Stizzita la replica di Emily Rini (gruppo misto): "E' un intervento offensivo, si sta scrivendo l'ennesima brutta pagina della politica valdostana". Se Luca Distort (Lega Vda) ha provato a gettare "acqua sul fuoco" invitando ad iniziare ad affrontare l'ordine del giorno, Laurent Viérin (Uvp) ha parlato di un "governo che non c'è più", Luca Bianchi (Uv) di una "farsa", Alberto Bertin (Impegno civico) di "una maggioranza che si sta decomponendo offrendo un bruto spettacolo".