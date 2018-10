Aosta, si dimette assessore Lancerotto

"Vi informo della mia decisione di dimettermi dalla carica di Assessore Comunale". Lo scrive in una stringata nota l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Aosta, Valerio Lancerotto. La comunicazione è stata inviata anche all'amministrazione comunale.

"Non c'è una causa scatenante che mi ha portato a questa decisione. E' un insieme di attitudini, di atteggiamenti, che mi hanno portato a fare questa scelta. Non sono le difficoltà di carattere gestionale, che pure sono tante e importanti, ma è proprio anche forse un gioco di squadra che forse è venuto un po' a mancare". Così Valerio Lancerotto commenta, contattato dall'ANSA, le sue dimissioni dalla carica di assessore comunale ai Lavori pubblici di Aosta.

In questo senso, l'appunto rivoltogli in una comunicazione interna dal sindaco Fulvio Centoz ("a cui ho dato una risposta") rispetto ai lavori del centro polivalente socio-sanitario di via Brocherel "rientra in un computo più complesso".

"Resto consigliere comunale. Sono iscritto all'Union valdotaine, tengo soprattutto a ringraziare la sezione di Saint-Martin de Corléans che mi è stata vicina, in modo particolare l'ex vice sindaco Follien che è stato sempre prodigo di consigli ogni volta che l'ho chiamato". Rimarrà nel gruppo Uv in Consiglio comunale? "Un passo per volta. La mia tessere dell'Uv scade a febbraio come per tutti, poi vedremo".