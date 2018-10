Accessi abusivi in rete, condannato finanziere

Il tribunale di Aosta ha condannato a due anni di reclusione, a 200 euro di multa e all'interdizione dai pubblici uffici per due anni Mauro Minghetti, 54 anni, brigadiere della guardia di finanza all'epoca dei fatti in servizio ad Aosta e poi trasferito in Lombardia. I giudici di primo grado lo hanno riconosciuto colpevole di abusivo accesso a sistema informatico e omessa denuncia del reato da parte del pubblico ufficiale, assolvendolo "perche' il fatto non sussiste" dall'accusa di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio.

Dovrà risarcire con 500 euro ciascuno tre parti civili. Il pm Luca Ceccanti aveva chiesto una condanna a tre anni. In base alle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Aosta (in aula ha testimoniato il comandante Piergiuseppe Cananzi) Minghetti ha effettuato circa 1.800 accessi abusivi.



La vicenda è nata a seguito di alcune lettere anonime inviate all'autorità giudiziaria militare per segnalare presunte 'irregolarità' da parte di uomini delle Fiamme gialle: da una di queste è scaturito il procedimento penale per quattro finanzieri che da Aosta si recavano all'università di Torino con l'auto di

servizio . "Il procedimento penale nei confronti dei quattro colleghi si e' concluso con una condanna in primo grado, non era campato per aria", ha detto il suo avvocato.