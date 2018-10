Venerdì Consiglio su mozione Aggravi

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta si riunirà in seduta straordinaria venerdì prossimo 5 ottobre con inizio alle 15 per trattare la mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore regionale Stefano Aggravi, che è stata presentata di consiglieri di Union Valdotaine e Union Valdotaine progressiste. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo - come ha spiegato il presidente dell'Assemblea, Antonio Fosson - che ha esaminato la richiesta avanzata da parte dell'opposizione ed ha calendarizzato la discussione. I contenuti della mozione saranno oggetto di confronto anche della riunione di maggioranza in programma oggi pomeriggio alle 15 a Palazzo regionale.