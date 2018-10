Idroelettrico Valpelline, pm chiede processo per 5

L'acquedotto comunale 'deviato' a favore di una centrale idroelettrica privata, ma anche il sindaco che da dipendente regionale istruisce la pratica per garantire contributi Gse alla società che realizza l'impianto, senza riferire al proprio dirigente che sua moglie lavora anche per l'impresa esecutrice. La procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio di cinque persone indagate nell'inchiesta relativa ai lavori sull'acquedotto di Valpelline e di realizzazione degli impianti idroelettrici di Arpisson e Fouillou. Si tratta del sindaco di Ollomont Joel Creton, 42 anni, in qualità di direttore lavori, di Bruno Nex (58), di Doues, legale rappresentante della società committente (Ceab srl), del suo socio Marco Magliano (38), di Aosta, di David Nex (38), di Doues, legale rappresentante della società che ha realizzato materialmente i lavori (Alpiscavi srl), di Ermanno Riva Rivot (53), già vice-sindaco (2010-2013) e sindaco (2013-2015) di Valpelline.

I reati ipotizzati sono: tentato abuso d'ufficio (Riva Rivot), concorso in indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Bruno Nex e Magliano), concorso in appropriazione indebita con abuso di prestazione d'opera, violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, violazione della normativa edilizia e paesaggistica (Creton, Bruno e David Nex), falso ideologico (Créton e Bruno Nex).

Oltre a essere stato al vertice dell'amministrazione di Valpelline, Ermanno Riva Rivot (difeso dagli avvocati Nilo Rebecchi e Carlo Curtaz) è dipendente dell'Ufficio gestione demanio idrico della Regione. Secondo le indagini della procura di Aosta si è adoperato per assicurare a Ceab srl i contribuiti del Gestore dei servizi energetici (Gse), erogabili purché non aumenti la portata derivabile dell'impianto. Così - tra il 2012 e il 2013 - come dipendente regionale avrebbe istruito la pratica, chiedendo - in qualità di amministratore pubblico a Valpelline - di adeguare le portate a uso potabile di due sorgenti a quelle già concesse un anno prima dalla Regione a Ceab per scopo idroelettrico (dieci volte maggiori). Come sindaco di Valpelline, avrebbe inoltre nominato consulente del Comune Joel Créton, direttore dei lavori dell'impianto Fouillou per la stessa Ceab. Da dipendente regionale inoltre non avrebbe indicato alla dirigenza che sua moglie aveva rapporti di lavoro con due ditte (tra cui Alpiscavi) di Nex, oltre che con Créton: nei loro confronti aveva emesso fatture per 34 mila euro nel triennio 2012-2014.

Bruno Nex (avvocato Gianni Maria Saracco) e Marco Magliano (avvocato Saverio Rodi), secondo gli inquirenti, a partire dal giugno 2017 hanno percepito indebitamente 176 mila euro di contributi dal Gse, attestando falsamente il non aumento della portata derivata del nuovo impianto.

Per Créton (avvocato Saverio Rodi), Bruno e David Nex (avvocato Gianni Maria Saracco) l'accusa di appropriazione indebita riguarda la manutenzione ordinaria dell'acquedotto di Valpelline prevista da una convenzione con il Comune: secondo gli inquirenti, dal maggio 2016, parte della rete comunale è stata parzialmente dismessa e, senza autorizzazione, ne è stato mutato il tracciato a favore della linea che preleva acqua per la centrale idroelettrica Arpisson. Le violazioni edilizie contestate sono relative a lavori che sarebbero stati realizzati in difformità rispetto all'autorizzazione unica per la centrale Fouillou. Inoltre, durante l'esecuzione di queste opere, sarebbero stati posati i tubi per la centrale Arpisson, facendo passare i lavori come una manutenzione dell'acquedotto comunale. Alcune di queste condotte sarebbero passate in una zona vincolata dal punto di vista paesaggistico.

Le accuse di falso ideologico a Créton e Bruno Nex riguardano, tra l'altro, attestazioni su alcuni tubi di ghisa impiegati. In particolare, Nex avrebbe attestato falsamente che non erano mai stati utilizzati mentre, secondo la procura, provenivano dal sistema antincendio del tunnel del Gran San Bernardo, dove erano stati impiegati tra il 2002 e il 2007.

Le indagini del Corpo forestale valdostano sono state coordinate dal pm Carlo Introvigne.