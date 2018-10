Chatrian, maggioranza non dà risposte

"E' evidente l'incapacità di questa maggioranza di approvare degli atti in tutti i settori, oltre al Casinò, che siano in grado di dare delle risposte alle esigenze dei valdostani. Dopo tre mesi neppure una variazione di bilancio è stata approvata". Lo ha detto Albert Chatrian, capogruppo di Alpe, al termine di una riunione di maggioranza in cui è stata preparata la seduta del Consiglio Valle di domani e dopodomani.

Riunione nella quale non si è parlato - secondo quanto riferito dai consiglieri - della mozione di sfiducia all'assessore Aggravi presentata da Uv e Uvp.

"L'assessore Aggravi mantenga gli impegni che ha sottoscritto e votato, la risoluzione sul casinò va rispettata" ha aggiunto Chatrian, mentre la collega Patrizia Morelli ha osservato: "E' stata una riunione surreale soprattutto perchè qualcuno è uscito a fare delle dichiarazioni alla stampa".