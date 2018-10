Anziani:Celva,nuova ripartizione 1,9 mln

Chiedono alla Regione un diverso criterio di ripartizione delle risorse straordinarie destinate nel 2018 ai servizi per gli anziani i rappresentanti degli enti locali che nel pomeriggio si sono riuniti nell'assemblea del Cpel. Il parere favorevole alla proposta di delibera regionale che stanzia un contributo una tantum di un milione 947 mila euro è arrivato all'unanimità, con la richiesta però di erogare i trasferimenti in modo "più equo": proporzionalmente ai posti letto autorizzati al 31 dicembre 2017, e non a quelli occupati nel primo semestre dello scorso anno, ha spiegato Joel Créton, presidente dell'Unité des communes Grand-Combin. Per i prossimi anni "la richiesta all'assessorato è di cercare di fare uno sforzo, da parte nostra stiamo cercando di mettere in campo tutte le energie necessarie per una riorganizzazione del servizio", ha detto Créton.